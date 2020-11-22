殺妻燒屍後流淚裝無辜　男子判監25年

法國3年前發生一宗轟動全國的謀殺案，一名36歲男子涉嫌毆打及殺害其妻子，其後棄屍叢林並放火燒屍。法國法院上周六（21日）裁定該男子謀殺罪名成立，判處監禁25年。

2017年10月，29歲銀行女職員亞歷克西婭（Alexia Daval）燒焦的屍體，被發現藏於法國東部小鎮格雷拉維爾（Gray-la-Ville）附近的樹下。惟她的丈夫達瓦爾（Jonathann Daval）當時表示，妻子外出慢跑後失蹤，並在新聞發布會上淚流滿面，裝作不知情。

調查展開3個月後，在檢察官的盤問下，達瓦爾終承認和妻子發生激烈爭吵，並動手虐打她，將其臉部撞向水泥牆後把她勒死。惟他否認燒屍企圖毀屍滅迹，直至去年6月才承認。檢察官指兇手的犯罪手法近乎完美，並要求判處無期徒刑。

達瓦爾曾多次修改口供，其中一次更撤回認罪，並歸咎於其姐夫。上周一（16日）在法官的追問下，他含淚承認自己是唯一與其妻死亡有關的人，但在判決書宣讀後，他表現得異常平靜。法國曾有近一萬人在格雷拉維爾參與靜默遊行，紀念死者亞歷克西婭。