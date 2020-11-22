未及撲殺85萬隻雞　香川縣爆第8宗禽流感

日本香川縣於本月初，爆發新一波高致病性H5禽流感，截至上周六（21日）已錄得8宗個案。由於當局未及撲殺前兩宗個案的約85萬隻雞，暫時無力撲殺最新爆發疫情的養雞場內約7.7萬隻雞。有業界對疫情表示擔心，形容是「前所未見的規模」。

日媒報道，香川縣三豐市一個養雞場，上周五（20日）下午通報縣西部家畜保健衞生所，指場內有數隻雞死亡，另有很多雞隻沒有精神。縣府派員前往詳細調查，初步簡單檢查後在11隻雞中，發現6隻對病毒呈陽性反應，進一步檢測後確診禽流感。

最新爆發疫情的養雞場，距離第6宗個案的養雞場數百米，但與此前個案的養雞場均沒有聯繫，未發現有人員或車輛來往。由於該養雞場截至上周日（15日）的3次檢測都沒驗出病毒，縣政府正調查詳細的傳染途徑等。

香川縣暫時只完成了首5宗個案的撲殺行動，涉及約46萬隻雞，第6及7宗個案的撲殺行動仍在繼續。當局已請求陸上自衞隊協助，動員200人撲殺家禽及處理屍體，相關區域移動限制措施料至12月下旬才能解除。最新波及的養雞場暫先採取基本防疫措施，避免疫情蔓延，待相關工作準備好再開始撲殺行動。