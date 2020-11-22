新冠肺炎：英不延長封城　德多地示威

隨着歐洲冬季來臨，當地新冠肺炎情恐惡化。英國英格蘭的封鎖措施下月2日屆滿，政府表示不會延長封城，改為實施強化版3級防疫制；首相約翰遜周一（23日）將公布冬季防疫計劃，包括容許數個家庭聖誕期間互相探訪。

首相府發言人表示，英格蘭封城有助控制疫情、減慢病毒擴散及減輕醫療系統壓力，但約翰遜及其科學顧問均清楚明白病毒仍然存在，在疫苗及大型檢測起到作用前，缺乏地區性的防疫限制，疫情將再次迅速失控。發言人強調一旦出現這情況，將令全國防疫努力危在旦夕，並令醫療系統承受無法容忍的壓力。

英格蘭封城前實行分級防疫制，政府按照個別地區疫情形勢，分為「中等」、「高度」、「最高度」戒備狀態。英媒報道，雖然政府科學顧問認為分級防疫制的作用不夠，但強化版分級制將沿用部分措施，包括規定酒吧及餐廳提前晚上10時結束營業，卻容許在「死線」最後落單的客人有額外一小時用餐時間。

外界關注聖誕的防疫安排，報道指政府將容許下月22日至28日，數個家庭加入同一個「氣泡」見面。雖然冬季防疫計劃將提供疫情下慶祝聖誕的指引，但官員已表明今年聖誕將與以往不同，預料期間維持部分防疫限制。政府周四（26日）將公布英格蘭每個地區處於哪一級戒備狀態，首相府稱更多地區將列入更高級別。

另外，德國首都柏林、萊比錫及漢諾威等地上周六（21日）爆發反防疫示威，萊比錫有8場示威，其中在一個廣場的示威，支持和反對防疫措施的示威者衝突；警方阻隔不果，出動水炮車及裝甲車，並派出直升機監視，至少兩人被捕。