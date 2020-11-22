新冠肺炎：維省放寬防疫　將與新省互開邊界

澳洲維多利亞省的新冠疫情緩和，周日（22日）踏入第23日零確診，省長安德魯斯宣布放寬防疫規定，上調公眾場所能容納客人的數目。另外，南澳省提早3日結束緊急封城，省長馬紹雲稱省內已無區內傳播個案。

維省居民在乘搭公共交通工具時必須戴上口罩，但在周一（23日）起在其他地方，與他人保持社交距離下可不戴口罩，但若在室內外人多密集的地方則仍要戴口罩。每戶家庭每日可接待最多15名訪客，室外聚會的人數上限升至50人。室內和室外食肆分別最多4人及20人一桌，未成年人士可豁免。

安德魯斯表示，會在下月13日起至聖誕節，容許每戶家庭每日最多接待30名訪客，另希望在兩周後能宣布一系列的放寬措施，令維省重回正常狀態。衞生總監薩頓（Brett Sutton）表示有信心省內不再有社區傳播，但提醒民眾要做好衞生措施。新南威爾士省在過去15日亦無本地確診個案，周一會與維省互相重開邊界。

南澳省過去一日只錄得一宗海外輸入個案，馬紹雲雖然宣布取消封城，但警告該省仍未脫離險境，盼在下月初的確診數能恢復至出現染疫群組前的水平。前往檢測的人數在過去一日有超過1.9萬人，與之前數月的數量相比平均高出約6倍。