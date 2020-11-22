先標日本海後標東海　Google惹韓用戶不滿

朝鮮半島東部與日本之間的海域，應稱為東海或日本海的爭議持續已久。韓聯社周日（22日）報道，南韓積極爭取在各國地圖上為其主張的東海正名之際，美國互聯網公司Google在韓部分服務先標「日本海」後標「東海」的做法，引發當地用戶不滿。

報道指，Google的天氣服務開始把有關海域標作「日本海（也稱東海）」，稱這與Google此前按用戶訪問地所在國家使用的地名標註慣例不符。報道又指，鑑於近來韓日關係惡化，Google應用程式在敏感問題上向南韓用戶展示日方地名，引發強烈批評，但Google暫時未明確表示是單純失誤，抑或政策調整。

南韓外交部上周二（17日）曾表示，國際海道測量組織（IHO）成員國前一天舉行網上大會，決定引入基於大洋及海洋界線（S-23）的修正版技術文件《S-130》，將海域名稱改由數字符號標註。S-23為國際標準海圖製作大綱，從1929年發行第一版到1953年的第三版都將上述海域標註為「日本海」，韓方多次爭取更改，IHO料於下月1日公布是次會議的結果。

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