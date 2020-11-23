馬克龍指摘俄土　助長非洲反法情緒

法國總統馬克龍上周五（20日）指摘俄羅斯和土耳其助長在非洲的反法情緒。

在當日的《年青非洲》雜誌訪問中，馬克龍指俄羅斯和土耳其靠資助人們在媒體上激發反法仇恨，以尋求在非洲推動反法情緒。他稱：「在這問題上大家不要天真：好多在説話、製作影片和在法語媒體上的人，均受到俄羅斯和土耳其資助。」他指兩國企圖利用「後殖民仇恨」。

上月有法國教師因在課堂上展示回教先知穆罕默德醜化漫畫遭恐怖斬首，馬克龍公開支持展示漫畫，引來多個伊斯蘭國家人民憤怒。他指土耳其在這誤會上煽風點火，強調是譴責回教恐怖主義，而不是回教。

法國與土耳其近月處於緊張關係，涉及問題包括敍利亞、利比亞、地中海東部探研和現在法國的打擊極端回教分子的行動。俄羅斯在非洲的角色也已愈來愈活躍，分析指數個國家出現俄羅斯僱傭兵公司瓦格納集團的參與。

另外，巴基斯坦人權部長馬扎里（Shireen Mazari）周日（22日）在Twitter引述文章，斥責馬克龍對待法國回教兒童，如同當年納粹德軍對待猶太人，指他只要求這些兒童要有身份號碼，就像猶太人被迫穿上印有「猶太星」識別標記。她其後澄清遭文章誤導並刪除貼文。

駐法國記者呂靜儀報道