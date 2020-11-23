防轉用做核武　IAEA擬嚴控福島移走核燃料

日本福島核災已發生近10年，東京電力公司的福島第一核電站將由明年開始，實驗性取出小量熔落核燃料（下稱燃料碎片）。日本共同社上周六（21日）報道，國際原子能機構（IAEA）和日本原子能規制廳為防止燃料碎片被轉用於核武器，計劃嚴格監控實驗過程。

發生堆芯熔化的1至3號機組合計有880噸燃料碎片，東電計劃2021年內先由2號機組取出約幾克燃料碎片，之後再擴大作業規模。國際原子能機構和東電等2012年5月已就燃料碎片監控方法進行磋商，據報目前正探討的監控措施包括，在處理燃料碎片的設施及運送路線等安裝攝像頭和輻射探測器、在不破壞燃料碎片的情況下，使用中子檢測燃料碎片所含的鈾和鈈含量，及探測違規帶出的機制。

燃料碎片被普遍認為是不均勻混雜了金屬、混凝土等物質，事實上不可能轉用於核武器。國際原子能機構早在事故前已透過監控攝像頭等確認燃料狀況，惟由於堆芯熔化變成燃料碎片後，位置和形狀發生巨變，目前未正式滿足監控條件。東電指基於國際協定的責任和義務，決定採用與普通核電站一樣嚴格的應對方法。