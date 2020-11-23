以色列間諜波拉德獲釋　內塔尼亞胡歡迎

美國公民波拉德（Jonathan Pollard）在冷戰時期為以色列從事間諜活動，被囚30年後於5年前獲假釋。上周五（20日），美國司法部宣布不會延長假釋期，波拉德獲得釋放，預計將飛往以色列。以色列總理內塔尼亞胡翌日對波拉德獲釋表示歡迎。

波拉德5年前出獄後滯留美國，並需遵守嚴格限制。波拉德的代表律師勞爾（Eliot Lauer）表示，波拉德很高興終於擺脫限制，成為自由人，並將很快動身前往以色列，期待在以色列跟他見面。內塔尼亞胡亦稱，希望盡快在以色列與對方會面，並感謝以色列駐美國大德爾默（Ron Dermer）負責任及謹慎地與特朗普政府接觸，最終促成事件。

1985年，波拉德在以色列駐華盛頓大使館避難失敗，遭美國聯邦調查局特工逮捕。他承認將數千份機密文件交給以色列，並於1987年被美國判處終身監禁。事件令美國和盟友以色列關係緊張，以色列自上世紀90年代末起，曾多次要求美方釋放波拉德，但均以失敗告終。此舉被視為總統特朗普離任前，最近一次向內塔尼亞胡政府釋出友好的政治姿態。