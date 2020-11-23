演員扮武則天「吃蟑螂」　兒童節目涉辱華

中國與澳洲外交及貿易關係持續緊張，近日有當地華人微信群流傳一段影片，重提澳洲廣播公司（ABC）多年前播出的兒童節目，讓一個白人女子打扮成中國史上唯一女皇帝武則天，並假裝吃下蟑螂、竹鼠、黃蜂幼蟲等動物，諷刺中國人的飲食習慣。當地華人怒斥內容辱華，向ABC投訴要求道歉。

報道指，該節目名為《糟糕歷史》（Horrible Histories），由英國廣播公司（BBC）旗下的兒童頻道CBBC製作並播出，ABC的兒童頻道於2015年11月20日播出被投訴的一集。公開資料顯示，該節目旨在以喜劇方式向學齡兒童及青少年，展示少為人知的歷史，內容提及古中國、古羅馬、古埃及、印加帝國等。

該集節目中，一名白人女演員穿着與史實不符的戲服，打扮成武則天並掛上誇張表情。主持人稱他們身處8世紀的中國，為觀眾帶來「野外美食體驗」，並把黃峰幼蟲、蟑螂、駝峰、竹鼠、熊肉等道具食物端上，扮成武則天的演員假裝吃得津津有味，主持人則翻白眼作狀嘔吐。女演員其後更稱：「在唐朝，這些食物再普通不過。」

上述內容近日再引起澳洲華人不滿，有人斥責「澳洲的反種族歧視法形同虛設」；又批評節目醜化中國人，「造成的刻板印象很難扭轉，我們之後的處境會更艱難」；甚至嘆言「冒犯我們華人的代價太小了，所以才會有這樣的節目時不時冒出來惡心人」。有華人社區及組織向ABC提出交涉，要求把有關節目下架，並發正式聲明道歉及解釋。