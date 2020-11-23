報告：英脫歐後應重視印太　抗華威脅

英國《衞報》周日（22日）引述智庫「政策交流」（Policy Exchange）的報告，指英國脫歐後應該將外交政策傾斜到印太地區，投入更多軍事、經濟和外交資源，建立主要的民主力量，制衡中國日益嚴重的威脅。

該份由英國政客為「政策交流」撰寫、並得到日本前首相安倍晉三和澳洲總理莫里森支持的報告，闡述出「全球化的英國2020年或之後要有的模樣」，盼望英國與印太盟友澳洲、印度、日本、南韓和台灣緊密合作。

對於有批評稱英國的起步較遲，未有如德國和法國一樣推出印太戰略，惟安倍晉三在報告中說：「英國可以與區內的國家合作維護民主價值和支持已發展多年的跨國機構。」他又稱英國應該增加在印太的軍事力量，形容皇家海軍將會是印太「很受歡迎的存在」。

報告續指，英國意識到由中美做主導、兩種互相競爭的地區願景，強調英國不尋求新冷戰，只捍衞在國內外的利益；並建議英國不能在中美之間保持中立，亦不應為求遠離中美而選擇「不結盟」，而捍衞全球合作、開放、守法和遵守既定外交慣常的做法。

報告亦提到香港，指英國應該動員印太區盟，應對港區國安法、制裁被指打壓香港人權的中國官員、加快讓BNO持有人得到英國公民身份。