印軍研華作戰經驗　邊境掘地道阻解放軍越界

中印就邊境糾紛舉行多次軍長級會談，惟仍未達共識，據報解放軍近日持續對拉達克邊境地區哨所增援，向印方施壓。印媒周日（22日）報道指，印度軍隊已經深入研究中國的「作戰手冊」，倣效中方過往的作戰經驗，部署地道防禦工程以阻截敵方的越界行為。

印媒引述印軍多名高級指揮官指，印軍在邊境挖掘地道，並在其中設置粗大的鋼筋混凝土管道，保護部隊免受襲擊。這些管道的直徑介乎1.8米至2.4米，能讓部隊人員非常便捷地穿梭不同地點，而不會受到敵人的火力攻擊；同時可以提供溫暖場所，讓部隊免受低溫和暴風雪吹襲。

報道指出，中國曾在抗日戰爭中成功使用地道對付日軍，越共也曾在游擊戰中使用相同戰術對付美軍，在1950年代的韓戰亦然。內媒則指，在天氣日漸寒冷之際，印媒頻頻報道印軍在中印邊境的各種特殊設施，包括建造快速拼裝式的庇護所，以確保印軍在冬季的作戰效率。

據報，中印第9輪軍長級會談即將舉行，進一步尋求緩和局勢及脫離軍事接觸，印軍同時準備好防範解放軍任何越界行為。報道指，印方當局深明必須與解放軍回復本來的狀況，認同這是唯一解決方法，但他們不急於談判要解放軍撤出拉達克東部。有印度官員指，解放軍老是像玩對望比賽等對方眨眼，指這種好鬥的策略對印方無用。