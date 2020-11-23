傳以總理秘訪沙特　會見王儲及蓬佩奧

中東政局再現變數，消息指以色列總理內塔尼亞胡周日（22日）秘密到訪沙特阿拉伯，與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼及美國國務卿蓬佩奧會面。暫未知這是否為以色列與沙特關係正常化鋪路，外界也不排除三方討論伊朗核問題。

美國及以色列傳媒周一（23日）引述消息報道，內塔尼亞胡周日晚上與情報機構摩薩德局長科亨（Yossi Cohen），在特拉維夫登上一架私人飛機，直飛前往沙特紅海城市「新未來（Neom）」；客機在地面停留約5小時後飛返以色列。

巧合的是，蓬佩奧周日在「新未來」與穆罕默德‧薩勒曼，而該架私人飛機過往多次接載內塔尼亞胡外訪。此外，以色列防疫內閣原定周日晚上開會，但內塔尼亞胡辦公室上周六（21日）晚上宣布，因需要完成更多工作而延遲會議。

對於報道內容，以色列總理辦公室沒有回應，據報內塔尼亞胡事前沒有通知執政聯盟成員兼政敵、防長甘茨及外長阿什克納齊。不過，內塔尼亞胡的社交網顧問在報道刊登後在Twitter發文：「當甘茨處理政治時，總理正製造和平。」

沙特外長法爾漢王子在Twitter發文，強調報道提及的三方會面沒有發生，在場只有美國及沙特的官員；美國國務院拒絕評論內塔尼亞胡是否參與蓬佩奧與穆罕默德‧薩勒曼的會面。美聯社指蓬佩奧抵達「新未來」後，遺下隨同出訪的記者在機場。

以色列與沙特沒有建立官方外交關係，但不時有報道披露兩國在幕後展開外交及情報合作，今次是歷來相關報道中，兩國間最高層的會面，可能涉及兩國關係正常化。惟沙特表明，以色列必須先與巴勒斯坦達成永久及全面的和平協議。

另一個促使內塔尼亞胡秘訪沙特的因素，便是兩國均擔心一旦下屆美國政府由民主黨的拜登執政，美方將重返伊朗核協議。內塔尼亞胡周日較早時指，由於以色列堅決反對伊朗擁核及核協議，很多阿拉伯國家都改變對以色列的政策。