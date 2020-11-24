薩爾科齊涉貪案　同案被告健康問題押後審訊

法國前總統薩爾科齊貪污案原定周一（23日）開庭審訊。現年65歲的薩爾科齊被控企圖行賄一名法官，控以貪污和以權謀私罪。惟由於同案另一被告、法官阿齊貝爾的健康問題，案件押後至周四（26日），在評估被告的健康狀況後，才決定是否繼續審訊。

薩爾科齊被指在2007年大選時，非法收取歐萊雅集團已故繼承人貝當古的獻金，同時涉嫌為換取與案件有關的內幕消息，在2013年賄賂阿齊貝爾，承諾為對方在摩納哥謀得一份舒適的工作。

案件證據主要來自薩爾科齊與其律師埃爾佐格（Thierry Herzog）電話對話的竊聽內容。竊聽獲得法官批准，讓檢察部門調查他在2007大選涉嫌收取利比亞獻金。在2013至2014年間，竊聽調查發現薩爾科齊以假名與律師討論過阿齊貝爾法官。

過去6年來薩爾科齊一直希望推翻案件，形容是一宗「將進入歷史的醜聞」。本月他對接受電視台訪問指：「我不是個騙子。」薩爾科齊若被判有罪，最高刑罰監禁10年和最高罰款100萬歐元（約916萬港元）。埃爾佐格面對同樣控罪和違反專業保密。審訊預計為期3周。

駐法國記者呂靜儀報道