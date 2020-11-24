新冠肺炎︰入境旅客自費檢測　可縮短隔離

隨着歐洲冬季來臨，當地新冠肺炎情恐惡化。英國英格蘭的封鎖措施下月2日屆滿，政府表示不會延長封城。首相約翰遜周一（23日）宣布實施強化版3級防疫制。

英格蘭封城前實行分級防疫制，政府按照個別地區疫情形勢，分為「中等」、「高度」、「最高度」戒備狀態。約翰遜指，封城結束後酒吧可以重開，結束營業由晚上10時延至11時，但在第2級別，酒吧只可提供酒精飲品及正餐，在最高級別第3級，只可外賣酒類。

運輸大臣夏博思宣布由下月15日起，入境英格蘭的旅客在隔離5日後，願意自費接受病毒檢測並呈陰性結果，就能提早結束隔離。根據防疫限制，旅客的出發地不在「旅遊走廊」名單內，入境英格蘭須接受14日隔離檢疫。據悉，英國私營企業的檢測費大約65至120英鎊（約670至1240港元），一般1至2日內有結果，只要結果證實沒確診，旅客有望抵埗後第6日就可以完成隔離。

另外，英國藥廠阿斯利康宣布，與英國牛津大學合作研發的疫苗在最後階段測試有90%效用。約翰遜對此表示歡迎，認為疫苗研發的進展讓他們接近擺脫新冠病毒的威脅，顯示全球大流行並非看不到盡頭。阿斯利康高層透露，發現先打半劑再打一劑，提升疫苗有效率至9成，純屬測試時錯有錯着。