美神盾艦駛近海參崴　俄指控入侵領海

美俄軍事角力升級，美軍一艘神盾驅逐艦周二（24日）在俄軍太平洋艦隊基地所在地海參崴對出水域，聲稱執行航行自由行動，挑戰俄方過度海洋主張。俄羅斯國防部指美艦入侵領海兩公里，俄軍反潛驅逐艦更威脅以衝撞手段驅趕。

美國海軍表示，神盾驅逐艦麥凱恩號在日本海彼得大帝灣，挑戰俄方對該海域的過度海洋主張，並維護國際法承認對該海域的合法使用、自由及權利。美軍批評，前蘇聯1984年宣稱彼得大帝灣為屬於領土部分的內水，違反聯合國海洋法公約，因此今次行動展示該水域不是俄國領海，而美方不默認俄方的主張。

俄羅斯國防部證實事件，指麥凱恩號數天前駛入日本海，並入侵俄國在彼得大帝灣的領海。俄軍太平洋艦隊派出反潛驅逐艦維諾格拉多夫海軍上將號，利用國際通訊頻道警告美艦有關行為不能接受，俄艦可能採取衝撞手段驅趕。國防部指，維諾格拉多夫海軍上將號之後改變航道，麥凱恩號隨即駛返國際水域。

美軍甚少對俄羅斯執行航行自由行動，對上一次是2018年12月，美軍神盾驅逐艦麥坎貝爾號在彼得大帝灣挑戰俄方的海洋主張，是1987年來首次同類行動。

另一邊廂，美軍神盾驅逐艦唐納德‧庫克號周一（23日）由地中海駛入黑海，執行例行海上安全行動。這是今年第7艘駛入黑海的美軍艦艇，對上一次是今年9月的神盾驅逐艦羅斯福號。唐納德‧庫克號艦長瓊斯（Kelley Jones）表示，在黑海的行動表明美方對區內夥伴及盟友的承諾，形容這是重要的外交任務。