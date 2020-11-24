新冠肺炎：中方證實　世衞專家擬赴華查病源

新冠肺炎病毒起源問題時有爭議，世界衞生組織（WHO）於當地時間周一（23日）發布消息稱，世衞已得到中國保證，將盡快安排國際專家赴華調查病毒源頭。中國外交部發言人趙立堅周二（24日）回應稱，中方邀請世衞專家到中國合作追查病源等，近日將與世衞專家開視像會議交流。

世衞突發事件執行主任瑞安（Michael Ryan）當日在新聞簡報會上表示，「我們預期會有個專家小組作實地考察，我們需要這個國際團隊加入中國同僚，實地考察第一階段的研究結果，並查證這些數據」。中國研究人員正針對武漢海鮮市場早期病例和環境進行流行病學研究，國際專家組將負責第2階段研究。

瑞安認為武漢市場可能是一個擴大病毒傳播的地點，但仍不清楚是藉由人類、動物或環境散布，「武漢市場爆發疫情前，就已有人類感染案例」。WHO上月底曾表示，由10名國際專家組成的小組已與中國科學家舉行第1次視像會議。瑞安指，在準備實地考察任務的同時，專家組與中國科學家將繼續定期舉行視像會議。

中國外交部周二召開例行記者會，趙立堅表示，疫情發生後，中國同世衞就病毒溯源問題始終保持溝通與合作，病源問題可能涉及多國多地，呼籲相關國家似中方一樣，採取積極態度，同世衞合作。趙立堅重申，病毒溯源是科學問題，應由科學家在全球範圍開展國家科學研究與合作，促進了解病毒動物宿主和傳播途徑，預防風險和保障民眾健康。