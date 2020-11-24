新冠肺炎：首都圈收緊防疫　青年易成隱型患者

南韓周二（24日）單日新增349宗新冠肺炎確診個案，是繼周日（22日）後再超過300宗。重災區首都圈同日起上調防疫響應至第2級，收緊防疫力度。政府發布的血清調查揭露，適齡入伍青年的抗體比率，明顯高於其他年齡層，反映年青人更容易是隱性患者，成為防疫隱憂。

周二的社區感染病例達320例，全國16個市、道發生群聚感染，以醫療機構、宗教場所、學校、親友聚會、辦公室和餐廳等場所為中心擴散。其中217宗確診來自首都圈，為連續5日超過200例。南韓中央災難安全對策本部上調區內防疫級別，每晚9時後餐廳禁堂食僅准外賣，直銷宣傳場所、室內演出場、練歌房則需關門，婚禮禮堂和殯儀館僅准最多99人入場，宗教場所內的聚餐則全面禁止。

政府自8月中至10月底對1,379人進行抗體檢測，發現其血清抗體陽性率為0.07%，同時在9月至10月對6,859名入伍適齡青年進行測試，結果顯示其比率高達0.22%，遠高於普通人群。中央防疫對策本部部長鄭銀敬認為青年更容易成為隱性患者，有必要增加對其相應的防疫措施。