政府擬設皇女制度　婚後脫離皇籍可履行公務

日本傳媒周二（24日）報道，由於皇室成員人數逐漸減少，日本政府考慮設立「皇女」制度，皇室女成員婚後依例脫離皇籍，但改以該個新身份協助履行公務，確保有足夠人手參與皇室活動，但婚後保持皇籍的「女性宮家」制度計劃則擱置。

報道引述政府相關人士指，政府考慮制定特例法而非修改皇室典範設立「皇女」制度，讓皇室女成員婚後以全新的身份分擔公務，減輕皇室的負擔。「皇女」屬於特別職位、獲政府津貼的國家公務員，實施對象是日皇德仁女兒愛子公主、秋筱宮文仁親王女兒真子公主及佳子公主，以及已婚兼脫離皇籍的上皇明仁長女黑田清子。

皇室典範規定皇室女成員結婚後脫離皇籍，而現時皇室有13女成員，其中6人未婚，全部都是30歲以下。假如不推出「皇女」制度，她們陸續結婚將令皇室愈來愈少人分擔公務。內閣官房長官加藤勝信指，考慮到皇室成員的年齡，不能再拖延這問題。

日本皇室存在女多男少的問題，朝野各黨2017年通過日皇退位特例法，要求政府在時任日皇明仁退位後，迅速研究設設「女性宮家」制度及穩定性的皇位繼承制度。其中，「女性宮家」是指皇室女成員婚後仍保持皇籍，被指可能導致容許女日皇或女系日皇出現，因此遭國會保守派議員反對，所以政府將擱置設立「女性宮家」。

相反，「皇女」制度與女日皇、女系日皇是否可行沒有直接關係，因此得到主張男系繼承皇位的保守派認同。有接近首相菅義偉的人士形容，這是容易得到跨黨派理解的方案，預計政府最快今年內向眾議院議長大島理森匯報此事。不過，報道指政府透過設立「皇女」制度，繼續迴避皇位繼承問題的討論，可能遭國會議員批評。