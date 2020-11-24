莫里森否認聯美抗華　稱外界錯誤解讀

面對持續升溫的中美關係，澳洲總理莫里森周一（23日）否認澳洲聯美抗中，但希望中美能降低敵意，表明澳洲不想被迫在兩國之間選邊站，又促請中美應給予小國更多自由和空間，去順應她們自身利益。

莫里森在英國智庫「政策交流」的活動發表演說時，呼籲中美要減低敵意，重申澳洲政府無意在兩國之間選邊站。對於中澳近期的貿易關係緊張，莫里森澄清當局的行動並非是遏止中國的戰略行為，強調是外界對澳洲的誤解，說：「我們的行動被人從中美戰略競爭角度錯誤地看待和解讀，這就像澳洲作為獨立主權國，但沒有獨立的利益或意見，這是錯誤和不必要地惡化彼此關係。」

莫里森又促請中國和美國不要將其他國家逼入困境，認為只要避免出現兩極分化的新時代，其他國家與大國打交道時，自身利益就能得到重視。他又提及美國大選，相信宣布當選的民主黨拜登上任後能夠緩和中美關係。分析認為，莫里森的講話否定特朗普政府對華的強硬姿態，試圖恢復澳洲與北京緊張的關係。

中國外交部周二（24日）舉行記者會，發言人趙立堅回應指中方注意到莫里森對於中國經濟發展全球影響和中國脫貧事業的積極評價。他強調中方將堅定不移地走和平發展道路，在相互尊重、平等互利的基礎上，發展與其他國家的友好合作關係。趙希望所有國家摒棄意識形態偏見，基於《聯合國憲章》宗旨原則及國際關係的基本準則，根據事情的是非曲直決定自身立場。中方希望澳方在對華關係問題上，獨立自主地做出客觀、理性、符合自身利益的選擇。