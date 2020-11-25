女大學生申訴遭教師性侵　議員斥損國家形象

泰國反政府示威持續之際，一名身穿高中校服的女大學生，上周六（21日）在曼谷以黑色膠紙封口，並手持一張標語，聲稱自己曾被多名教師性侵，同時指控學校並不安全，事後引來關注。然而，有國會議員質疑，該名女大學生並非中學生但身穿中學校服，另有人批評其行為損害泰國形象。

20歲的那林拉德（Nalinrat Tuthubthim，音譯）當日在曼谷示威現場，手持一張寫上「我曾遭數名教師性侵，學校不是安全地方」標語。她數年前曾在社交網絡公開自己在學校被人性騷擾，「我希望我的個案可喚起社會人士關注，包括學生、送小孩上學的家長、教師們及教育部的關注」。

有國會議員批評那林拉德並非真正中學生，「當一名非學生身穿校服，且在社會及社交網絡引起注意，你需為此負責，並承擔後果」。另有支持那林拉德人士則認為，歷屆政府承諾會令學校更安全，事實上在防止性騷擾及其他侵權行為做得太少。

對於有關指控，泰國教育部表示，當局本年已成立學生保護中心應對性騷擾問題，也設立一個委員會調查有關舉報，強調有任何罪行發生，就會立即實施懲罰，而收到報告亦會調查及解決問題。