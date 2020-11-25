王毅繼續訪日行程　與日首相菅義偉會晤

中國國務委員兼外長王毅周三（25日）先後訪問日本和南韓。他與日本內閣官房長官加藤勝信，在首相官邸舉行會談，雙方談及中國在東海的活動及香港情況。王毅至傍晚與首相菅義偉會面，討論兩國關係發展。

菅義偉表示，穩定的中日關係對國際社會亦十分重要，希望兩國共同負起責任；另就中國公務船多次在釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域航行表達關切。王毅向菅義偉傳達國家領導人的口信，內容是呼籲就應對新冠病毒開展合作，支持日本舉辦東京奧運會。

王毅表示，中方高度關注釣魚島最近的情況。中方立場明確，繼續堅定維護自身主權，同時希望雙方切實恪守中日達成的四點原則共識；避免在敏感海域採取使事態複雜化的行動；一旦出現問題，應及時溝通，妥善處理。

王毅與加藤勝信會面後表示，兩國雖存在各種問題，但應該根據已有的共識妥善處理，可以在更廣泛領域開展合作。加藤勝信指，會上向王毅就中國在東海的活動及香港情況表達關注。

另外，中國外交部發言人趙立堅稱，中日就建立便利雙邊商務等人員往來的「快捷通道」達成共識，中日「快捷通道」下周一（30日）啟動。

王毅晚上轉至南韓首爾訪問，周四（26日）先與南韓外長康京和會談。南韓總統文在寅同日在青瓦台接見王毅，就中國領導人訪南韓、中日韓領導人會議、中美關係等話題進行交流，就實現半島無核化、構建永久和平機制等交換意見。首爾的中國駐南韓大使館外，當晚有大批民眾到場，抗議王毅到訪，並撕毀五星紅旗。