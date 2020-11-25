檢察總長捲舞弊醜聞　遭法務部停職史上首例

南韓檢察總長尹錫悅捲入多宗舞弊醜聞，涉嫌妨礙偵查、濫用偵查指揮權、洩漏情報等。法務部長秋美愛周二（24日）宣布，將尹錫悅停職並要求處分，為該國史上首次。尹錫悅矢言，將依法抗爭到底；執政共同民主黨黨魁李洛淵則呼籲國會，推進國政調查。

尹錫悅涉嫌於前年11月，與捲入案件的南韓《中央日報》會長洪錫炫不正當會面，違反檢察倫理綱領；另涉嫌非法影響法官，妨礙監察和偵查，違反政治中立原則。尹錫悅曾暗示自己卸任檢察總長職務後，可能投身政壇，亦被批評有損檢察機關的政治中立性。

秋美愛周二傍晚親自到首爾高等檢察廳宣布，將尹錫悅停職，指法務部直接調查其嫌疑，確認多個嚴重的舞弊行為。秋美愛表示，除建議處分的上述嫌疑外，還將徹查其他弊案真相；並對自己未及時預防和迅速查處案件，引發民眾擔憂感到愧疚。

尹錫悅其後回應稱，自己作為檢察總長盡職盡責，對捍衞政治中立問心無愧，將以法律手段追究違法的不當處分。李洛淵周三（25日）在最高委員會上表示，法務部公布尹錫悅的上述嫌疑令人震驚，指事件反映檢察機關仍未清楚問題的嚴重性，呼籲查明機關內部是否仍存在同類錯誤，並徹底根除。