新冠肺炎：聖誕放寬3家庭共聚　旅客可縮短隔離

英國中央及地方政府周二（24日）達成協議，同意放寬聖誕節假期的防疫限制，允許最多3個家庭在家中共聚，為期5天，並放寬國內旅行限制。國外旅客抵埗隔離5天後，若自費檢測證明沒有感染，就可在英格蘭內活動。

英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭政府皆同意，鬆綁聖誕節期間的社交和出行限制，在12月23日至27日期間，准許最多3個家庭形成「聖誕氣泡」，成員可在家裏、禮拜場所和室外公共場所聚會，往返北愛爾蘭的旅客可有多一天的放寬出行時間。國外旅客縮短隔離的政策，將在12月15日起實施，但僅適用於英格蘭，入境其他地方的旅客仍須隔離14天。

另外，歐洲的新冠疫情持續嚴峻，西班牙周二再增1.2萬宗確診，單日死亡病例達537宗，創自4月中以來的新高。意大利同日新增2.3萬宗確診，單日死亡病例錄得3月末以來最多的853宗。波蘭發現8宗養殖水貂確診個案，為該國首次；此前僅在丹麥發現水貂感染，意味新冠病毒或已在動物間擴散。

美國藥廠莫德納（Moderna）通報研發的新冠疫苗有效性達到94.5%後，歐盟委員會主席萊恩周二宣布，歐盟已與莫德納達成協議，訂購1.6億劑疫苗，令歐盟的新冠疫苗庫存增至約20億劑。萊恩稱讚莫德納疫苗非常有效，但仍要經過歐洲藥品管理局審核合格後，才會在歐盟市場推出。