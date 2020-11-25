梅根《紐約時報》撰文　自爆7月曾流產

英國薩塞克斯公爵哈利王子的妻子梅根去年5月誕下首名兒子阿奇，一家三口今年初淡出英國王室，移居美國加州。梅根周三（25日）在美國《紐約時報》撰文，自爆今年7月懷第二胎期間流產。

39歲的梅根在題為「我們共同的損失」的文章中，分享其流產的經歷。她透露事發於7月的一個早晨，當時自己正如常照顧只有一歲多的阿奇，但突然感到腹部劇痛而抱子倒地，其時不忘哼催眠曲安慰阿奇。她形容：「當我抱着我的第一個孩子時，我知道我將失去第二個孩子。」

梅根其後獲送院治理，但最終流產。她憶述指：「幾個小時後，我躺在醫院的病床上，握着丈夫的手。我感到他的手心濕漉漉的，吻了吻他的指關節。我凝視着冰冷的白牆，目光呆滯。我試着想像我們如何療傷。」

梅根獲送院治理但最終流產。她憶述指：「幾個小時後，我躺在醫院的病床上，握着丈夫的手。我感到他的手心濕漉漉的，吻了吻他的指關節。我凝視着冰冷的白牆，目光呆滯。我試著想像我們如何療傷。」

梅根表示，流產意味要承受幾乎無法承受的悲痛，並指出很多女性經歷過，但很少有人談論，而她本人流產後亦在公眾前故作堅強。情況令她想起他們一家三口去年結束到訪南非之旅時，有記者問「你好嗎」，令梅根誠實回答：「謝謝你的關心，沒有多少人問過我是否還好。」

梅根稱，明白很多人在今年都到了崩潰邊緣，面對與所愛的人分離、生病、害怕等，但周四（26日）是感恩節，她分享自己的故事是希望公眾關心身邊的人，希望大家在適應一種口罩新常態時，所有人比以往任何時候都更緊密地聯未繫在一起。

外媒指，今次是英國王室高級成員罕有披露非常私人的消息，他們幾乎不透露任何個人生活，英女王伊利沙伯二世在位68年以來，就從未在任何媒體采訪中談論過自己的私人生活。