涉賞櫻會挪款賄選　安倍親信認填補晚宴差額

日本傳媒周三（25日）引述消息指，前首相安倍晉三的第一秘書等人接受東京地方檢察院特別搜查部問詢期間，承認「賞櫻會」前夜舉辦的大型晚宴，安倍晉三一方填補了酒店收費總額的差額，5年間總額約916萬日圓（約68萬港元），檢察院仍在探討能否立案。另外，首相菅義偉拒絕要求安倍在國會交代賞櫻會疑雲。

安倍政府2013年至2019年都會在賞櫻會前夜舉辦被稱為「前夜祭」、由政治團體「安倍晉三後援會」主辦的大型晚宴，後援會代表由安倍的第一秘書擔任。惟東京地檢早前發現承辦前夜祭的酒店收費總額，明顯高過宴會參加者支付的費用總額，推斷是安倍晉三一方填補差額。安倍多次否認出錢補貼，堅稱費用由參加者自己負擔。

報道指，安倍方面在截至去年的5年內出錢補貼的差額，每年為100萬日圓（約7萬港元）以上，最多的一年補貼了250萬日圓（約19萬港元）。酒店方面已將相關收據提交檢方，上面的買受人為安倍擔任代表的資金管理團體「晉和會」，或成安倍涉嫌違反日本選舉法，存在賄選行為的證據。

在野黨要求安倍出席周三的眾參兩院預算委員會會議，就前夜祭一事接受質詢，菅義偉拒絕敦促安倍作出說明，稱：「他本人已表態全面配合調查。國會的事在國會解決。」