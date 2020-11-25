新冠肺炎：日專家憂醫療體制癱瘓　南韓勞聯罷工示威

日本周三（25日）新增1,930人確診新冠肺炎，東京都同日再增401個新症，是5日來確診病例第2度超過400宗，累計3.86萬人染疫。日本政府周二（24日）決定，部分暫停的本土旅遊振興計劃「Go To Travel」，將暫時排除札幌市和大阪市。另外，政府專家組織警告，部分地區疫情正急速擴大，將癱瘓醫療體制。

札幌市和大阪市周二起至下月15日將停止接受新預約，下月1日前出發的部分已預約旅行仍可享有折扣，旅客毋須支付取消費，政府會補償住宿設施及旅行社35%的費用。東京都知事小池百合子公布收緊防疫措施，都內酒吧及餐廳周六起營業至晚上10時，直至下月17日。她與首相菅義偉未談及是否將東京都排除在Go To Travel外。

日本最近一周1.5萬人確診，比前一周增加4000人以上，顯示1名確診者平均傳染給多少人的指標「有效傳染數」，在大阪、京都、兵庫已超過2，意味疫情正急速蔓延。專家組織呼籲，政府應盡快在北海道、關東圈、中部圈和關西圈等疫情嚴峻地區採取防疫對策。

而南韓疫情持續嚴峻，周三新增382宗確診及3人疫歿，累計3.1萬人染疫、513人疫歿。單日新症較前一天增加33宗，是連續兩天超過300宗，首爾市仍是重災區。南韓勞工組織「全國民主勞動組合總聯盟」號召20萬名成員舉行多地罷工示威，抗議政府收緊防疫措施，但首爾的示威人數因限聚令只可9人以內。政府呼籲示威取消，並警告任何違反社交距離措施的活動均會受罰。

另外，南韓中央應急處置本部指出，疫情主要在首都圈快速擴散，疫情防控不能鬆懈，該部門已發布新版生活防疫指南。南韓外交部周三指，南韓已正式加入流行病防範創新聯盟（CEPI），今年起的3年內將每年向聯盟注資300萬美元（約2325萬港元），與國際社會合作抗疫。