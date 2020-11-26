王毅抵韓晤康京和　雙方就中韓關係交換意見

中國國務委員兼外長王毅周三（25日）結束日本行程後，晚上轉抵南韓首爾，展開訪韓行程。王毅周四（26日）早上與南韓外交部長康京和舉行會談，雙方就兩國關係、合作抗疫等相互關切交換意見。

王毅在開場白中表示，新冠病毒打不倒兩國人民，中韓兩國關係抵住了疫情的考驗，展現出更具活力的面貌。兩國互為戰略合作夥伴，在國際和地區合作協調機制、維護地區和平穩定、完善全球治理體制等方面不斷發揮彼此的力量。他表示，期待能與韓方就兩國關係、各領域交流合作、國際地區問題進行戰略溝通，透過這次會談定取得積極成果。

康京和則表示，王毅到訪顯示中韓兩國關係密切。2022年是中韓建交30周年，她希望藉着這次會晤就兩國戰略夥伴關係進一步交流。預料雙方亦會就北韓相關問題進行討論。

王毅抵達首爾時，南韓執政黨共同民主黨黨主席李洛淵向其致信和送花，信中援引儒家經典著作《中庸》的一句「唯天下至誠，為能化」，稱王毅在新冠疫情下，為國家安危和睦鄰友好親自訪韓，至誠之舉感人至深。

據報道，李洛淵原計劃與王毅共進午餐，但因曾接觸確診病例而需居家隔離，不得不取消安排，改為在信中致意。李洛淵在信中表示，因情況不允許而未能見面，希望下次能用故鄉的馬格利酒招待貴客，並祝願王毅訪韓順利，滿載而歸。

王毅周四下午將到青瓦台拜訪總統文在寅，晚上將與共同民主黨前代表李海瓚共進晚餐。韓媒分析，考慮到李在執政黨的地位，此場晚宴被視為王毅訪韓的「重點安排」。