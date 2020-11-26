特朗普離任前或打伊朗 以軍做好備戰

傳以軍做好準備，應對美國或向伊朗動武；圖為以軍坦克。（Getty Images圖片）

美國新聞網站Axios周三（25日）引述消息報道，以色列國防軍最近數周接獲指示，要做好美國總統特朗普明年1月20日離任前，可能對伊朗動武的準備。華府同日以協助伊朗研發導彈為由，制裁5間中國及俄羅斯的公司。

報道引述以色列高級官員指，以國政府指示軍方準備，並非是收到情報或估計特朗普會下令施襲，而是以方高級官員預期，在宣布勝出美國總統選舉的拜登明年就職前，將進入一段「非常敏感的時期」。《紐約時報》上周報道，特朗普有意在任期最後階段攻擊伊朗納坦茲的核設施，但在官員警告後打消念頭。

至於以軍的準備措施，與伊朗可能直接攻擊以色列，或透過在敍利亞、加薩地帶及黎巴嫩的代理人報復有關。以方高級官員表示，預期在美軍攻擊伊朗前獲通知，但仍然擔心未能就此作出充分應對。白宮及美國國防部暫未回應報道。

過去兩周，美國代理防長米勒與以色列防長甘茨兩度通電話，討論伊朗、敍利亞及國防合作。此外，以色列總理內塔尼亞胡周日（22日）秘密訪問沙特阿拉伯，與沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼及美國國務卿蓬佩奧會面，主要討論伊朗等議題。蓬佩奧當時展開中東之行，隨行美方官員表示，針對伊朗的所有選項均在桌上。

美軍兩架B52H戰略轟炸機上周六（21日）從本土直飛波斯灣，聲稱阻嚇侵略及使區內盟友及夥伴安心。美軍指這是臨時安排的飛行任務，展示短時間在全球部署空中戰力的能力。外界認為這是美方向伊朗展示武力，警告不要輕舉妄動。