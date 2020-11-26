新任駐華大使垂秀夫抵北京　隔離兩周後履新

日本共同社引述日本大使館消息報道，新任日本駐華大使垂秀夫周三（25日）乘坐民航機抵達中國山東省青島的機場，周四（26日）抵達北京到任。他將應中方要求在大使公邸隔離兩周，罕有地以此方式展開任期。

中國今年3月起全面暫停北京與東京的直航航班，日方為了讓垂秀夫在大使公邸隔離，在日本航空和全日空的赴華航班中選擇目的地最近北京的青島入境。日本大使館多名相關人士透露，垂秀夫與隨行夫人乘坐附設廁所的車輛，從機場花8小時前往北京，以減少與外界接觸。垂秀夫將於下月10日完成隔離，之後將向中國外交部遞交國書正式履新，按慣例料會舉行記者會。

現年59歲的垂秀夫，今次是第4次在北京工作。他於1989年首次在日本駐華大使館工作，擔任二等秘書官；1995年出任日本駐華大使館一等秘書官；2011年再以日本駐華大使館政務公使身份到北京工作。他過往亦曾出任日本駐香港總領事館領事、日本台灣交流協會駐台北事務所總務部長等職務。

另外，日本官房長官加藤勝信周四表示，日方拒絕王毅訪日期間所提出的，不讓中日公務船以外的船隻，進入釣魚島周邊海域，以改善事態的方案。