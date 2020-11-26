新冠肺炎：若未來3周疫情失控　將進入緊急狀態

日本的新冠疫情反彈，政府的相關對策小組周三（25日）提出，在未來3周盡可能避免往來疫情惡化的地區，並研究縮短部分食肆的營業時間。經濟再生擔當相西村康稔在記者會上表示，若未來3周沒法減緩疫情，將考慮發布緊急事態宣言。

新冠病毒感染症對策小組會向政府建議，在未來3周盡可能避免與疫情警戒等級第二高的「第三階段」（感染驟增）地區往來，如札幌、東京、名古屋和大阪市，但哪些地區該等級則交由各地方政府作最終判斷。考慮到部分疫情惡化的地區仍未採取充分應對措施，小組敦促地方政府盡快判斷當地是否屬於「第三階段」。

小組會亦提出，要盡快討論讓提供酒類的食肆縮短營業時間，並討論暫停重振本地旅遊計劃「Go To Travel」從疫情蔓延地區出發的行程。對策小組會會長尾身茂從出發地和目的地兩方面考慮暫停該計劃，認為雙方一同採取應對措施最有效。小組會亦要求討論讓高齡但症狀較輕的患者在住宿設施或家中療養，以免醫療體系崩潰。

在小組會之前，東京都知事小池百合子召開臨時記者會，宣布島嶼地區以外的東京都全境，在周六（28日）至下月17日的20天內，禁止提供酒類的食肆和卡拉OK店晚上10時後營業。東京周四（26日）再增481人確診，連續兩天超過400宗新症，累計逾3.9萬人染疫。