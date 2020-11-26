文在寅晤王毅　討論雙邊關係半島局勢

王毅（左）獲文在寅（右）在青瓦台接見。（Getty Images圖片）

中國外長王毅周四（26日）與南韓總統文在寅在青瓦台會面，就雙邊關係及朝鮮半島局勢等問題交換意見。王毅向文在寅轉達了中國國家主席習近平的口信，稱習近平非常重視與文在寅的友誼和互信。文在寅感謝中方為半島無核化及和平，做出的努力及建設性合作。

王毅表示文在寅多次邀請習近平訪韓，體現韓方高度重視雙方關係，只要條件成熟，習近平訪韓就可成行；又指全球每個國家都是獨立自主，中韓兩國一衣帶水，應該多走動、多交流。此外，他稱中韓互為戰略合作夥伴，應在防疫、經貿、維護地區穩定、和平解決半島問題等方面加強合作。文在寅表示，願意繼續與中國合作，持續推進半島完全無核化。

文在寅強調，很高興看到中韓兩國高層在疫情期間保持互訪，兩國將一直為應對疫情保持密切合作，率先建立快捷通道制度，商定擴大人員交流。他希望雙方今後繼續擴大經貿合作與人文交流，進一步緊密戰略合作夥伴關係，着眼長遠共謀兩國關係新30年發展大計。

王毅同日較早時與南韓外長康京和達成10項共識，一致同意繼續加強抗疫合作，推動東北亞衞生抗疫合作機制；成立「中韓關係未來發展委員會」，啟動中韓外交安全「2+2」對話，啟動2021年和2022年「中韓文化交流年」活動；盡早達成中韓自貿協定第2階段協議。

此外，中方支持南北韓雙方改善發展關係，推進和解合作，繼續共同致力維護半島和平穩定，推動半島問題政治解決進程。中方也將支持南韓舉辦第9次中日韓領導人會議，共同推動區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）盡快生效，維護多邊主義和自由貿易，推動建設開放型世界經濟，並着手應對氣候變化等全球性挑戰。

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