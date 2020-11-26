最後通牒到期　總理下令軍隊進攻默克萊

埃塞俄比亞北部泰格瑞省的衝突持續近三周，總理阿比‧艾哈邁德呼籲叛軍泰格瑞人民解放陣線（TPLF）在周三（25日）的72小時最後通牒到期前投降，否則聯邦軍隊將向泰格瑞省首府默克萊進攻。非洲特使在最後通牒到期前數小時前往求和，阿比‧艾哈邁德周四（26日）指，已下令軍隊推進，警告首府50萬名居民留在室內，解除武裝。

阿比‧艾哈邁德聲明指，軍事進攻已進入最後階段，意味坦克和其他武器可以逼近默克萊，並警告市民若堅決忠於叛軍，將決不留情。聲明強調，將竭盡全力保護平民。有人權組織擔心，攻擊將平民置於進一步危險，有關聲明措詞亦可能違反國際法。

衝突自11月4日爆發以來，至今已造死數千人死亡，空襲和地面戰亦造成廣泛破壞，泰格瑞省的電話和互聯網連接已基本中斷，約4.2萬難民越過邊境逃到蘇丹。阿比‧艾哈邁德早前表示，眾多敵軍已對最後通牒作出回應，並同意解除武裝投降，但TPLF稱會繼續全力作抵抗。

聯合國指，當地嚴重缺乏燃油及現金，超過100萬人流離失所。由於交通嚴重堵塞，聯合國未能從倉庫運送糧食救急，鄰國近10萬名厄立特里亞難民糧食一周內將耗盡，另有60萬名依賴糧食配給的民眾，今月起未能取得糧食。