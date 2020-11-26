121反對派成員被控叛國　明年同時庭審

柬埔寨金邊地方法院周四（26日）開庭，以串謀叛國罪及煽動他人犯罪，同時審理近130名反對派人士，如罪成，最高可判囚12年。121名已解散的前反對黨救國黨成員及支持者被傳喚出庭，但只有34名被告出庭，多人恐難獲公平審訊而流亡國外，缺席審訊。外界普遍譴責該案是首相洪森打壓政治對手的行動。

由於被告人數過多，法官同意將被告分成兩組，以簡化訴訟程序，第一組將在明年1月14日舉行首次聽證會，另一組則在同年3月4日舉行，被告可在此前找到辯護律師。周四出庭應訊的被告包括美籍柬埔寨律師森貼麗（Theary Seng）、前救國黨副主席莫淑華（Mu Sochua），前者指法院已淪為受操控的「袋鼠法庭」，這次審判是洪森政權編造的騙局，後者形容今次案件早有結果，不會是一場公平審訊。

法庭現場保安嚴密，警方以「法庭過於擠迫」為由阻止記者旁聽。有辯護律師質疑本案過多被告同時受審，擔心當事人無法按照國際標準得到公正判決，有被告甚至稱未見過起訴書。

聯合國柬埔寨問題人權專家對審判表示嚴重關切，認為針對反對派的似乎出於政治動機，缺乏明確法律依據，嚴重侵犯國際人權法堅定確立的正當程序權利。柬埔寨政府堅稱審訊將遵循正當程序。

柬埔寨政府指控救國黨獲美國資助，過去3年發動示威企圖推翻已掌權35年的洪森。洪森2017年解散救國黨及剝奪該黨國會議員議席，由洪森的柬埔寨人民黨包攬國會所有議席，救國黨主席甘索卡也在2018年大選前被捕。