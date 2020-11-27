新冠肺炎：疫情蔓延王室　王子夫婦確診

瑞典新冠肺炎蔓延到王室，王室周四（26日）表示，菲利普王子（Prince Carl Philip）和妻子索菲亞王妃（Princess Sofia）雙雙確診，兩人正自我隔離。

41歲的菲利普王子是瑞典國王卡爾十六‧古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）和王后西爾維婭（Queen Silvia）的兒子，排行第二；他和35歲妻子索菲亞（Princess Sofia）「有輕微感冒症狀」，目前正與2名幼子在首都斯德哥爾摩的家中休養。為預防起見，國王夫婦、王儲維多利亞公主（Crown Princess Victoria）和她的夫婿韋斯特林全都將接受病毒檢測。

當地傳媒報道，王室成員上周在王后兄弟的喪禮中聚首，但所有人出席前，全都接受過測試證實沒有染疫。瑞典爆發疫情初期，索菲亞便在斯德哥爾摩的索菲亞赫美醫院（Sophiahemmet hospital）穿上護士服輪值護理工作，她隨後也以兼職方式繼續這份工作。

瑞典的防疫措施自疫情爆發以來一向相對寬鬆，但至本月中有惡化趨勢，公眾場合聚集人數等限制已然收緊。截至周三（25日），瑞典累計有230,514例確診，當中6555人病歿。