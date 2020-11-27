公園現人骨　揭發食人案　男教師疑殺死技工吃下肚

德國柏林最近揭發一宗駭人聽聞的懷疑人食人案件，一名中學男教師涉嫌在同性戀約會網站認識一名男網友之後，將他殺害並吃掉，死者在遇害兩個月後才被人發現他的殘留骨頭，因而揭發案件。男教師已被拘捕，警方正朝殺人及食人調查案件。

44歲的死者名叫特羅吉施（Stefan Trogisch），是一名高壓電纜技工，9月時室友發現他半夜外出後沒有歸來，便報警稱他失蹤。直到今個月8日，有遛狗人士在布赫（Buch）區一個公園發現一根連一點肉也沒剩的人骨，於是報警。

警方在化驗骨頭後，證實是屬於失蹤的特羅吉施，警方派警犬搜索沿線追查到位於公園附近、41歲數學及化學男教師斯特凡（Stefan R.）的家。

警犬在斯特凡家旁的一個垃圾箱，發現了一個大型保溫冰箱，和一些切割器具，包括手術用的骨鋸，警方也發現他的公寓內，有特羅吉施的血漬反應。警方亦在斯特凡的家中，發現25公斤的氫氧化鈉。這種化學品可以用作溶解身體組織，但斯特凡聲言，他是用這些氫氧化鈉來做肥皂。

而另一方面，警方也在特羅吉施的手機中，發現他曾經和斯特凡在同性戀約會網站傾談過，也找到曾經接載過特羅吉施到斯特凡家的的士司機。追查之下警方也發現，斯特凡對食人相當感興趣，曾在網上搜尋相關資料，甚至搜尋過男性遭切除陰莖後是否仍可存活等問題。

雖然斯特凡拒絕回答問題，但據報警方根據那根沒有肉的骨頭和其他證據，已推斷估特羅吉施已被人吃下肚。斯特凡已在上周四（19日）被捕，案件正循一宗與性有關的殺人案和食人案調查。