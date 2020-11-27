新冠肺炎：疫苗有效性受質疑　阿斯利康總裁稱或會作額外測試

英國藥廠阿斯利康和牛津大學合作研發的新冠肺炎疫苗，在第三期臨床試驗的測試結果公布後，疫苗的有效性受到科學家和投資者質疑，對此，阿斯利康的行政總裁索里奧特（Pascal Soriot）周四（26日）表示，公司很可能會進行額外的全球測試，以評估疫苗的功效。

疫苗的第三期臨床測試有逾2萬人參與，結果在本周一（23日）公布。結果顯示，試驗者在首次注射後一個月再接種第二劑，疫苗62%有效；另有試驗者在第一次注射只接種半劑疫苗，至少一個月後接種第二劑疫苗時才注射全部劑量，結果顯示效用高達90%，暫未知原因，而兩種接種配方的有效率平均是70.4%。

有關結果公佈一日後，美國疫苗開發計劃「神速行動」（Operation Warp Speed）的主管指出，用藥記錄顯示，較高的疫苗功效出現在較年輕的受測者身上，而部分人受測者獲接種半劑疫苗，其實是因為放入藥瓶的疫苗份量出錯。阿斯利康與牛津大學原本都沒有公布這些細節，因而令人懷疑結果的準確性。

新的額外測試會評估一半劑量比整劑疫苗更有功效的研究結果，索里奧特表示，這個結果需要額外的測研究去驗證，公司可能進行另一次國際性測試；他又指，而由於已知疫苗效用高，所以測試時間會較快，參與的病人較少。

索里奧特認為，新增測試不會阻慢英國和歐盟監審批疫苗的進度，不過美國食品及藥物管理局（FDA）可能要較長時間審批，然而有信心一些國家會在年底前批准使用其公司的疫苗。