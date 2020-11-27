新冠肺炎：遭撲殺水貂屍體積氣膨脹　重新曝露泥土之外

丹麥政府為防止新冠肺炎病毒在水貂身上變種兩傳給人類，決定撲殺全國養殖場內的數1700萬隻水貂，屍體埋在該國西部的一個淺墳。然而當局近日發現，有部分水貂屍身內產生氣體膨脹，以致它們再曝露於泥土之外。

丹麥因為有12人從水貂身上感染了變種新冠病毒，當局在本月初決定撲殺國內所有1700萬隻水貂，水貂屍體被埋葬在深2.5米、闊3米的坑內。在第一層屍體疊到一米高之後，在上面鋪上石灰；再埋葬第二層貂屍，然後再鋪上石灰和泥土。官員說，由於該處土質屬砂土，因此在最壞的情況下，最頂層的貂屍膨脹後會被推起，曝露出泥土之外。不過，他說只有「幾百具」屍體出現了這種情況，又指這是「自然過程」；若泥土是較重的黏土，貂屍應該不會曝露出來。當局會把曝露出來的水貂屍體埋葬在其他地方，並會派人看守，以免狐狸和雀鳥來吃。

丹麥的水貂養殖業界指，撲殺全部養殖水貂等於是終結該行業，首相弗雷澤里克森周四（26日）探訪北部一個水貂養殖場時表示這令人傷感，經營者一生的心血毀於一旦，說着還以衣袖拭淚。