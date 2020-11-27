九爪章魚被捕獲　專家也稱奇

章魚又名「八爪魚」，顧名思義總共有八隻觸手，不過最近在日本，卻有人發現一隻有9隻觸手的章魚，這隻「九爪魚」連當地的專家也嘖嘖稱奇，稱是第一次見到。

日本傳媒報道，宮城縣南三陸町的海帶養殖業者佐藤一彌，本月13日將一籠抓到的章魚帶回家中，當他的母親要把章魚放入鹽水處理之際，卻意外發現其中一隻竟然有9隻觸手，佐藤驚訝得立刻聯絡當地的自然研究中心。

中心的研究員阿部拓三表示，章魚的觸手即使斷掉，也能夠再生，甚至長出一隻全新的觸手；而觸手的傷處一旦受到刺激，也可能會長出觸手來，而仔細觀察這隻「九爪魚」，就會發現牠左邊從上數來的第三隻觸手，分岔了另一隻小觸手，很可能就是在這原理下長出來的。

不過也有內地傳媒聲稱，南三陸町離發生核災的福島縣不遠，「九爪魚」很可能是輻射污染下的產物，但此說未經證實。

其實9條觸手的章魚並不算最誇張，1998年日本三重縣的矢灣曾經捕捉過一隻有96隻觸手的章魚，牠現在已被製成標本，在該縣的水族館保存。即使如此，「九爪魚」仍是很罕見，阿部打算把牠製成標本，未來也會展出，作為講解在地生態之用。