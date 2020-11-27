新冠肺炎：維省28日零確診　正式消滅病毒

澳洲第二波新冠肺炎疫情的疫央維多利亞省周五（27日）是連續第28日零確診及死亡個案，達成官方定義的「消滅新冠肺炎疫情」階段。

維省於今年7月爆發第二波疫情，最高峰時單日新症破700宗，省長安德魯斯於8月初宣布封城，墨爾本都會區更宵禁6周。至周五，維省連續四周沒有新增病例，實現疫情「消除日」（Elimination Day）。公共衞生專家表示，連續28天沒有新增病例是社區有效消滅病毒的衡量標準。

流行病學家麥克布萊德（Emma McBryde）形容消除日是一個重要的里程碑，解釋病毒潛伏期大概是14天，所以這是兩個潛伏期，若這段時間內沒有發現病例，那麼在人群中不太可能存在很多病例。

南澳省周五通報出現兩宗新症，相信與帕拉菲德（Parafield）群聚感染有關，一名患者來自當地一間高中，另一名則是說謊外籍患者任職薄餅店現有病例的密切接觸者。醫療總監斯帕里爾（Nicola Spurrier）表示，政府已聯絡與新增高中病例有關的所有人，呼籲去過薄餅店的人接受病毒檢測。