王毅晤南韓國會議長朴炳錫　討論半島局勢

中國外長王毅周五（27日）繼續訪韓行程，與南韓國會議長朴炳錫在首爾見面，就半島無核化、中韓關係、防疫等事宜交換意見。朴炳錫籲中方在促成北韓重啟對話方面，發揮更大作用；王毅則指韓朝才是半島的主人，其命運需要掌握在韓朝的手中。

朴炳錫表示，構建半島和平機制和實現無核化非常重要，期望中方發揮更大作用促成韓朝對話；並希望雙方以2022年韓中建交30周年為契機，搭建高水平戰略對話制度化平台。王毅回應，半島命運掌握在韓朝的手中，但他稱中國是半島的重要鄰國，會始終發揮建設性作用。

王毅當日亦與南韓總統統一外交安全特別助理文正仁會面。王毅強調，單邊主義、零和博弈不能應對本國問題及全球挑戰，堅持多邊主義、加強協調才是克服危機的正道。他表示，中方願與韓方規劃雙邊關係藍圖，共同推進區域合作進程，維護國際公平正義。文正仁則指，韓方支持多邊主義，願意加強「新南方」政策與「一帶一路」倡議對接，推動地區一體化進程，促進世界穩定與繁榮。

在王毅訪韓之際，南韓國防部周五向星州郡的薩德導彈防衞系統基地移送施工設備及物資，有反薩德團體及居民在當地聚集，試圖阻止運送物資的車輛駛入，逾600名警員出動戒備。北京於2017年不滿南韓不顧反對，以防範北韓導彈威脅為由部署薩德系統，損害中方戰略安全利益，兩國關係一度陷入低點。

另外，日本防衞相岸信夫周五表示，將加快開設中日防務熱線。他指出，王毅周二（24日）與日本外相茂木敏充會談時，就年內開設的方針達成了一致。