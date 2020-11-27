新冠肺炎：英擬強化3級防疫制　德柏林延長封城

歐洲的新冠肺炎疫情持續，為遏疫情在冬季進一步惡化，英國首相約翰遜周四（26日）公布，將在下月2日結束英格蘭地區封城後，實施強化版的3級防疫制度。德國的累計確診病例周五（27日）突破100萬宗，柏林延長封城至下月底。

在強化版防疫3級制下，英國所有商店、理髮店、美容院、健身室等，在全部級別均允許開放，禮拜場所亦可開放予公眾禮拜。列入最高第3級防疫限制的地區，食肆只允許提供外賣或外送服務、戲院等休閒場所暫停營業，只允許6人以下的室外聚會；第2級的地區，允許6人以下的室外聚會，不同家庭的成員不得在室內聚會；最低的第1級則容許在室內外進行最多6人的聚會。

約翰遜計劃將佔英格蘭三分之一人口的中部及北部城市，列入第3級；位於倫敦和利物浦區域的大部分城市，列入第2級；過去一周沒有新症的懷特島、康沃爾郡、錫利群島，則列入第1級。

新防疫措施下周會在國會投票表決，約翰遜開記者會時呼籲民眾支持，指嚴厲的防控措施是避免再封城的最佳途徑，更可避免醫療系統不勝負荷，生活有望在明年春季配合疫苗接種後回復正常。政府會盡快安排第3級的地區進行大規模新冠病毒檢測，並稱讚利物浦實行大規模社區檢測令確診個案減少三分之二，屬成功的典範。他亦公開安慰期待聖誕節的小孩，指只要大家遵守防疫措施，就不會影響聖誕老人派禮物。

在德國，總理默克爾與各州州長達成決議，將從下月起收緊防疫，惟聖誕和新年假期允許10人聚會。疫情最嚴重的柏林將延長封城至下月22日，亦不容許在12月下旬至明年1月初的聖誕和新年假期，舉行超過5人以上的室內聚會。