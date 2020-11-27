莫里森與歐盟領袖通電　關注南海局勢

中國與澳洲關係緊張之際，澳洲總理莫里森周四（26日）晚與歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾、歐盟委員會主席萊恩通電話，談及共同應對新冠肺炎疫情，以及南海問題，但沒有點名提到中國。

澳洲總理辦公室發聲明指，莫里森跟查爾斯．米歇爾和萊恩討論了17項議題，三人重申共同抗疫的決心，確保全球都可盡早取得安全、有效及可負擔的新冠病毒疫苗。三人關注南海局勢，同意在安全及繁榮的亞太地區、特別是印太海域加強合作，推動共同利益，並嚴重關切在南海的單方面及破壞地區穩定行為，強調遵守國際法及聯合國海洋法公約的重要性，聲明無提到中國。

另外，外界關注中國滲透各國以增加國際影響力，歐洲議會旗下非正式組織「中歐友誼小組」惹來助長中國在歐洲影響力的質疑。美媒稱，小組的活動相當頻繁，過去14年組織過15次訪問中國的行程，相關開支都由中國政府承擔，但主席扎哈拉迪爾（Jan Zahradil）不認為有問題。

歐盟近年對華態度愈趨強硬，中歐友誼小組的立場亦越來越尷尬，有中國傳媒則視之為歐洲議會「真正代表」，成為隱憂，但歐洲議會未採取行動堵塞漏洞。