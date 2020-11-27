波斯灣局勢突變　核計劃之父遇刺身亡

伊朗國營傳媒周五（27日）報道，有該國「核計劃之父」之稱的核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）在首都德黑蘭附近遇刺，送院搶救後傷重不治。暫未有國家或組織承認責任，事件正值有傳美國總統特朗普計劃對伊朗動武。

報道指，法赫里扎德及其保鏢在德黑蘭巿郊阿布薩德鎮（Absard）遭到伏擊，有一批恐怖分子炸毀一輛汽車，之後向載有法赫里扎德一行人的汽車開火；車上人員遇襲重傷，事後送往醫院搶救，報道引述伊朗軍方指法赫里扎德不治。

外長扎里夫事後在社交網發文證實事件，稱恐怖分子謀殺一名傑出的伊朗科學家，直指這是國家級恐怖行為，又稱有重要迹象顯示以色列參與其中；以色列政府暫未回應。

伊朗傳媒事後提到以色列總理內塔尼亞胡，曾點名要求外界謹記法赫里扎德的名字，該國被指過去曾暗殺伊朗核科學家。以色列指控法赫里扎德是2000年代初期，領導伊朗「希望」核計劃的主腦，但國際原子能機構稱該計劃當時已經結束。以色列及美國認為伊朗尋求研發核武，伊朗重申核計劃用於和平用途。