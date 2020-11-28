法赫里扎德遇刺身亡　堪比曼哈頓計劃科學家

波斯灣局勢一觸即發，伊朗「核計劃之父」法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）周五（27日）在首都德黑蘭附近遇刺身亡。西方國家安全部門認為法赫里扎德有份協助伊朗發展武器計劃，另有外國傳媒將他與二戰時期領導原子彈開發項目「曼哈頓計劃」、美國著名科學家奧本海默（J. Robert Oppenheimer）相提並論。

法赫里扎德是伊朗最著名核科學家，亦是該國革命衞隊高級軍官，美國《紐約時報》2015年甚至將他與「原子彈之父」奧本海默相比。以色列前年取得多份秘密文件質疑，法赫里扎德領導一個創造核武器項目，總理內塔尼亞胡更認定他是上述項目的首席科學家，揚言要「記住這個名字」。

根據伊朗全國抵抗委員會（NCRI）資料顯示，法赫里扎德1958年在伊朗庫姆（Qom）出生。他其後成為一名物理學教授，領導一個1989年設立、名為「阿瑪德計劃」（Project Amad）的核武發展計劃；阿瑪德計劃旨在研究製造核彈的可能性，國際原子能機構（IAEA）指上述計劃已於2003年停止。

除法赫里扎德外，伊朗革命衞隊另一軍頭蘇萊曼尼，年初在伊拉克巴格達國際機場，被美軍無人機襲擊身亡。至於恐怖主義組織阿蓋德第二號人物、美國聯邦調查局（FBI）恐怖分子通緝要犯阿馬斯里（Abu Muhsin al-Masri），上月亦在阿富汗加茲尼省遭阿富汗國家安全局擊斃。