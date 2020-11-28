新冠肺炎：世衞指病毒非最先在中國出現屬猜測

瑞安指出，新冠病毒不是最先在中國出現的說法，屬於猜測的程度很高。

新冠肺炎病毒起源問題時有爭議，世界衞生組織（WHO）周五（28日）召開記者會，世衞秘書長譚德塞重申，國際專家調查團將進入湖北武漢，調查病毒起源。另世衞突發事件執行主任瑞安（Michael Ryan）指出，對於新冠病毒不是最先在中國出現的說法，屬於猜測的程度很高。

近期接連有研究論文指出，新冠病毒去年早已在歐洲傳播，早於武漢爆發新冠肺炎。惟瑞安指出，從公共衞生角度而言，應在首次出現人類感染個案的地方開始調查，收集到的證據或能證明，病毒是源自其他地方。他重申，世衞打算派出研究人員，到武漢食品市場進一步調查病毒源頭。

另世衞食品安全及生物學專家昂巴雷（Peter Ben Embarek）表示，國際團隊已與中國專家合作，將在武漢及其周圍研究，以了解武漢去年末疫情發生時的情況。

據了解，世衞兩位專家今年7月曾抵達中國展開調查，惟當時未到訪武漢，一度令歐美各國質疑北京是否會履行要辨別病毒來源的承諾。對此，中國外交部發言人趙立堅周二（24日）曾表示，中方已邀請世衞專家到中國合作追查病原，近日將與專家開會交流。