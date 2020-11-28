核計劃之父遇刺：4槍手掃射座駕　伊朗揚言自衞

波斯灣局勢周五（27日）風起雲湧，有伊朗「核計劃之父」稱號的伊朗核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）當日在首都德黑蘭附近遇刺身亡，更多刺殺現場情況曝光。伊朗把矛頭直指以色列，形容對方想在美國總統特朗普任期最後階段在中東挑起全面戰爭，揚言保留所有自衞權利，聯合國敦促各方克制。

法赫里扎德周五與保鏢在德黑蘭市郊遭到伏擊，他乘坐的車輛有多個彈孔，現場另有一輛車被炸毀，留有大灘血漬。國防部表示，恐怖分子先向法赫里扎德的座駕開槍，15秒後再炸毀10多米外一輛小型貨車。法赫里扎德及另外3至4人受重傷，由直升機救走送院，法赫里扎德搶救後不治。有消息指，當時有3至4名持槍人士向法赫里扎德的車輛掃射，車門滿是彈孔，車窗碎裂，之後再聽到巨大爆炸聲，有指現場有自殺式炸彈襲擊。

國防部的聲明指，法赫里扎德遭恐怖分子刺殺身亡，讚揚他身為國防部研究及創新組織主管，努力工作多年，最後以高規格捐軀，但沒有譴責任何組織發動襲擊。外長扎里夫則質疑以色列參與其中，德黑蘭同日去信聯合國直指有迹象顯示以色列要為事件負責，伊朗保留一切自衞權利，警告美國及以色列挑起任何針對伊方的行動，德黑蘭都保留採取必要措施捍衞國民的權利。

獲伊朗支持的黎巴嫩真主黨則指，法赫里扎德是由遭由美國和以色列支持的人暗殺，此事是針對伊朗及中東戰爭的一部分，德黑蘭有權報復，主導權在伊朗手上。以色列未回應事件，聯合國秘書長古特雷斯較早前呼籲各方克制，避免一切激發區內局勢升溫的行動。