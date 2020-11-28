巴黎警涉武力襲非裔漢案　馬克龍：警暴不可接受

法國巴黎數名警員近日在巡邏期間，被揭發用警棍毆打非裔音樂家澤克勒，致其肌腱撕裂及其他傷勢，引發民怒。法國總統馬克龍看罷相關監控片段後，形容此番行為「不可接受」，要求政府跟進警察暴力行為。

馬克龍周五（28日）在Twitter表示：「法國永遠都不會選擇暴力和殘忍，無論何種形式。」又補充道政府必須加快提出計劃，以制止警察的歧視和提升他們的信心。不久前愛麗榭宮消息傳出，指馬克龍對片段中的警暴行為感到「非常震驚」。

目前涉事4名警員已被停職，並在周五下午接受問話，他們被控出於種族動機使用暴力、篡改公眾文件、破壞他人財產等罪名。澤克勒的代表律師譴責：「涉事警察不只是胡來，他們是犯下嚴重的罪行，我的當事人被毆打了近7分鐘。」

事發當日，警員發現澤克勒在街上無戴口罩，涉違反防疫指引，隨即下車衝向澤克勒，疑用警棍打澤克勒的頭部和身體，期間有人使用閃光彈和催淚彈。

法國內政部長達爾馬寧周四（27日）晚要求，若證實事件，應解僱涉事警員，他下周一（30日）將在國會講話，通報這宗案件的進展。