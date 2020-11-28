新聞剖析：以借刺殺核科學家　阻拜登重返核協議

傳出美國總統特朗普計劃在任期最後階段攻擊伊朗核設施後不久，伊朗核計劃之父法赫里扎德即遇刺身亡，現時矛頭直指美國盟友以色列。分析亦認為幕後黑手就是以色列，質疑趁美國政權過渡至民主黨拜登期間挑起事端，阻礙拜登上台後與伊朗重啟談判，並打賭德黑蘭在美國軍事打擊威脅下不敢貿然報復，為自己爭取雙贏局面。

拜登曾表明上台後有意重返特朗普政府退出的《伊朗核協議》，意味終止現屆美國政府對伊朗的極限施壓。美國智庫Quincy Insitute的專家帕西（Trita Parsi）預期，法赫里扎德被刺殺對以色列總理內塔尼亞胡來說是雙贏，若伊朗報復，他可以把華盛頓捲入這場軍事對抗；若伊朗保持克制，以色列亦令美伊外交變更困難。

帕西直指，拜登其實是以色列的真正目標，目的是增加新政府的談判難度。英國智庫歐洲外交關係協會聯合主席比爾特（Carl Bildt）亦相信，今次襲擊可能與阻止拜登重返核協議有關。

法赫里扎德是伊朗核計劃的核心人物，有輿論認為他的死會打擊德黑蘭發展核武，德黑蘭大學教授馬蘭迪（Mohammad Marandi）則相信不會有太大影響，直言：「若法赫里扎德在50年前被殺就會有影響，但核計劃現時已發展，高度多樣化，並培育了許多年輕科學家。」他稱，刺殺對伊朗競爭對手的損害更大。