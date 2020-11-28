應對中朝導彈　日將建兩艦代陸基神盾

日本放棄部署陸基神盾導彈防禦系統後，一直考慮各項替代方案，應對北韓及中國的導彈威脅。共同社周六（28日）引述知情人士報道，政府將決定建造兩艘新型神盾艦取代陸基神盾，並預計成本高達5,000億日圓（約372億港元）。

根據原先計劃，陸基神盾部署在秋田縣及山口縣，減輕海上自衞隊在西部海域全天候提防北韓發射導彈的任務，但擔心攔截導彈的火箭助推器脫落導致民眾傷亡而取消，改為提出多項替代方案，包括建造配備陸基神盾設備的多用途軍艦、專門攔截彈道導彈的單一用途軍艦，以及把陸基神盾移至海上平台部署。

執政自民黨傾向建造同時具備防空、反潛、反艦能力的神盾艦，建造成本預計比陸基神盾還要高。雖然海上自衞隊神盾艦數量將增至10艘，但面臨人手不足的問題。報道指，防衞省考慮延長退休年齡及擴大海上自衞隊規定人數上限。

神盾艦的好處是機動性強，毋須固定部署在日本與朝鮮半島之間的海域，必要時可派駐東海應對中國威脅，但這將增加海上自衞隊的負擔及成本。報道又指，政府將刪除《防衞計劃大綱》中「陸上自衞隊彈道導彈防衞部隊」的表述。

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