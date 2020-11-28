核計劃之父遇刺：10年5科學家遇襲　4死1傷

被視為伊朗「核計劃之父」的核科學家法赫里扎德（Mohsen Fakhrizadeh）周五（27日）遇刺身亡，除了他，過去10年另有至少5名伊朗核科學家在國內遇襲，導致4死1傷。

阿里—穆罕默迪（Massoud Ali-Mohammadi）

2010年1月12日在首都德黑蘭遭遙控引爆的炸彈炸死，官方指他是物理學教授，在德黑蘭大學任教，專門研發粒子物理學。伊朗原子能組織否認事主為該組織工作，但西方國家指他與法赫里扎德緊密合作，懷疑涉及核武研發工作。

沙里亞里（Majid Shahriyari）

2010年11月29日在首都德黑蘭死於汽車炸彈爆炸，同行的妻子受傷，伊朗官方指以色列或美國是幕後黑手。伊朗原子能組織指事主參與該國其中一項大型核計劃，但沒有進一步說明。

阿巴西—達瓦尼（Fereydoun Abbassi-Davani）

2010年11月29日在首都德黑蘭與妻子遇上汽車炸彈爆炸受傷，西方國家懷疑他參與核武研發。伊朗情報部門指執行今次恐襲的人士被捕後，承認獲得美國中央情報局、以色列摩薩德、英國軍情六處的訓練。

禮薩艾（Darioush Rezai）

2011年7月23日在首都德黑蘭遭槍手射殺，他生前是大學講師，擁有物理學的博士學位。伊朗官方否認他與核計劃有關。

艾哈邁迪—羅尚（Mostafa Ahmadi-Roshan）

2012年1月11日在首都德黑蘭遇刺身亡，被電單車手放置在座駕的炸彈炸死。伊朗官方把矛頭指向以色列及美國，官方指事主生前是納坦茲鈾濃縮設施的一個部門主管。